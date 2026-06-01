Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES):

Nachtrag zur Pressemeldung vom 26.05.2026 / 11.31 Uhr

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6281719

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kri-minalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 36-Jährigen, der am Montagnachmittag in der Osianderstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann steht in dringendem Verdacht, das arglose Unfallopfer absichtlich mit seinem Wagen angefahren und verletzt zu haben. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte war am Pfingstmontag, gegen 16.55 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Osianderstraße unterwegs, wobei es, wie bereits berichtet, aus zunächst ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 17 Jahre alten Fußgänger kam, der gerade die Straße überquerte. Im Verlauf der Ermittlungen durch die Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Esslingen stellten sich die Verletzungen Fußgängers als deutlich schwerer als zunächst angenommen und zumindest potenziell lebensgefährlich heraus. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der 36-Jährige vor der Kollision seinen Wagen stark beschleunigt haben und zielgerichtet auf den Jugendlichen zugefahren sein soll, bevor er ihn ungebremst erfasst hat.

In wieweit möglicherweise persönliche Streitigkeiten des Beschuldigten mit der Familie des Jugendlichen eine Rolle spielen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Nachdem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein richterlicher Haftbefehl erwirkt werden konnte, wurde der 36-Jährige am Donnerstagnachmittag vorläufig festgenommen und am Freitagvormittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

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