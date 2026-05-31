Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Körperverletzungsdelikte, Bedrohung mit Waffe

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Mountainbiker verunglückt

Zu einem umfangreichen Einsatz von Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei ist es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Floriansberg gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec Mountainbike einen abschüssigen Weg, als er in einer leichten Rechtskurve stürzte und trotz Helm schwer verletzt am Wegesrand liegen blieb. Glücklicherweise wurde der Verunfallte kurze Zeit später von Ersthelfern entdeckt, die den Rettungsdienst alarmierten. Ein Spezialfahrzeug der Bergwacht transportierte den 51-Jährigen zu einem nahegelegenen Sportplatz. Von dort aus wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Da der Radfahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde beim ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Nennenswerte Schäden am Mountainbike entstanden nicht.

Pfullingen (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht

Zwei leicht verletzte Kinder und Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Ford-Lenker die Straße Arbach ob der Straße und missachtete an der Einmündung zur Marktstraße die Vorfahrt eines 42-Jährigen, der mit seinem Audi in Richtung Reutlingen fuhr. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich erlitten zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren, welche sich auf der Rückbank des Audi befanden, leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst lieferte die Beiden nach medizinscher Erstversorgung in ein Klinikum ein. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der 50-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Münsingen (RT): Sitzgarnitur in Brand geraten

Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem von einem Unbekannten am Aussichtsturm Heroldstatt am Samstagmittag zwei Sitzbänke und ein Tisch angezündet worden sind. Gegen 12.30 Uhr bemerkte ein Zeuge das Feuer und wählte den Notruf. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ausrückte, konnte den Brand rasch löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Gefährliche Körperverletzung

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt seit Sonntag das Polizeirevier Kirchheim gegen einen bislang unbekannten Täter, nachdem es in der Schöllkopfstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen ist. Gegen 02.30 Uhr traf eine dreiköpfige Personengruppe im Bereich des Treppenaufgangs zur Hahnweidenstraße auf einen bislang unbekannten Mann und eine unbekannte Frau. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die männliche Person zunächst von der Örtlichkeit, bevor er wieder zurückkehrte und unvermittelt mit einem Gegenstand auf die Personengruppe losging. Durch den Angriff erlitt ein 38-Jähriger eine schwere Kopfverletzung, er wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Klinikum eingeliefert. Weiter wurde ein 46-Jähriger leicht am Kopf verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Der unbekannte Täter und die Frau flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Bahnhof. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Beiden unerkannt entkommen. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen sowie zur verwendeten Tatwaffe dauern an.

Köngen (ES): Kneipenbesucher angegriffen

Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am späten Samstagabend in der Bahnhofstraße ereignet hat. Gegen 22 Uhr waren mehrere unbekannte Personen überfallartig in den Biergarten einer Kneipe vorgedrungen, und gingen dort gezielt eine Besuchergruppe an. Die Unbekannten warfen Tische und Stühle umher, weiter bedrohten und beleidigten sie die Kontrahenten und schlugen einer Person in das Gesicht. Drei Personen erlitten hierdurch leichte Verletzungen, ein Geschädigter musste aufgrund einer Platzwunde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Die Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten sechs Jugendliche festgestellt werden, welche möglicherweise an der Tat beteiligt waren. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen, insbesondere auch zu einem möglichen vorausgegangenen Streit zwischen den beiden Personengruppen im Bereich des Bahnhofs Wendlingen, dauern an.

Ofterdingen (TÜ): E-Scooter beim Abbiegen übersehen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind ist es am Samstagvormittag gegen 10 Uhr in der Mössinger Straße gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen wollte ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes nach rechts in ein Grundstück einbiegen. Hierbei übersah er einen 13-Jährigen, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg in die gleiche Richtung fuhr. Der Pkw erfasste den Jungen, wodurch er über die Motorhaube schleuderte und nach mehreren Metern auf dem Gehweg zum liegen kam. Der Scooter stieß durch die Wucht des Aufpralls gegen ein angrenzendes Garagentor. Der 13-Jährige musste nach medizinischer Erstversorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Elektrokleinstfahrzeug, welches keinen gültigen Versicherungsschutz besaß, wurde vor Ort sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Tübingen (TÜ): Mit Schreckschusswaffe bedroht

Mehrere Streifenwagen der Polizei sind am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in die Karlstraße ausgerückt, nachdem ein Zeuge dort einen Mann mit einer Schusswaffe beobachtet hat. Vor Ort konnte der Mitteiler die Polizeibeamten in einen nahegelegenen Hinterhof lotsen, wo die beschrieben Person angetroffen werden konnte. Die anschließende Personenkontrolle führte zum Auffinden einer Schreckschusswaffe im Rucksack des 36-Jährigen. Die weiteren Abklärungen ergaben, dass der Mann die ungeladene Waffe zuvor einem 29-Jährigen aus unbekanntem Anlass an den Kopf hielt. Dem erheblich alkoholisierten Beschuldigten, der wegen Bedrohung zur Anzeige gebracht wird, erteilten die Beamten vor Ort nach Abschluss der Maßnahmen einen Platzverweis. Die Schreckschusswaffe wurde zudem sichergestellt.

Tübingen (TÜ): Mülltonne angezündet

Zum Brand einer Altpapiertonne sind die Einsatzkräfte am Samstagabend gegen 22.10 Uhr in die Hügelstraße ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort war, stand die Tonne bereits im Vollbrand. Durch das Feuer, welches rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde zudem ein unmittelbar angrenzendes Netz eines Bolzplatzes in Mitleidenschaft gezogen. Da an einem Baum in unmittelbarer Nähe eine weitere Brandstelle entdeckt werden konnte, muss derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Vorfahrt missachtet

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde der Fahrer eines dreirädrigen Kraftrollers bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag in Kirchentellinsfurt ereignet hat. Ein 72-Jähriger wollte gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes von der Robert-Bosch-Straße auf den Südring einfahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Piaggio-Lenker, welcher vom Südring nach links in die Robert-Bosch-Straße abbog. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Rollerfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

Albstadt (ZAK): Grill in Brand geraten

In die Rosensteinstraße im Ortsteil Onstmettingen sind am frühen Samstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem gemeldeten Balkonbrand ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, geriet gegen 18.15 Uhr ein Gasgrill auf einem Balkon in Brand. Den beiden Bewohnern gelang es noch vor Eintreffen der Rettungskräfte die Flammen mithilfe einer Decke selbst zu ersticken. Ein 30-jähriger Mann erlitt hierbei leichte Brandverletzungen an der Hand, welche vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnten. Löscharbeiten waren durch die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, nicht erforderlich. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

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