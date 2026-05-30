Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, Verfolgungsfahrt, Randalierer in Tankstelle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Verfolgungsjagd mit Motorrad (Zeugenaufruf)

Eine rücksichtlose Fahrweise hat ein unbekannter Motorradfahrer am Freitagabend in Bad Urach an den Tag gelegt. Im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Reutlingen mehrere Notrufe betreffend eines Motorradfahrers im Stadtbereich ein. Der derzeit noch unbekannte Fahrzeugführer fuhr nach Zeugenangaben eine silberne Kawasaki, an welcher kein Kennzeichen angebracht war mehrfach durch den Ort, wodurch es auch zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug durch eine Streife in der Ulmer Straße festgestellt werden. Mit hoher Geschwindigkeit gelang es dem Fahrer, sich einer Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch kurz darauf auf einem Firmengelände erneut angetroffen. Hier lies er das Kraftrad zurück und flüchtete anschließend fußläufig über ein Gebäudedach. Das Motorrad wurde beschlagnahmt und mit einem Abschlepper zum Polizeirevier Metzingen verbracht. Der unbekannte Fahrer hatte ein jugendliches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Hose, einen olivgrünen Pullover und einen dunklen Motorradhelm. Bürger, die sachdienliche Hinweise zum Fahrer machen können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden.

Esslingen (ES): Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ein leicht verletztes Kind und ein beschädigter Pkw sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Uhlandstraße, auf Höhe von Hausnummer 14, ereignet hat. Der 9-Jährige fuhr gegen 15.30 Uhr von einem Innenhof kommend in die Uhlandstraße und bog nach links ab. Zeitgleich fuhr ein Mercedes die Uhlandstraße in Richtung Stuttgarter Straße. Der Junge übersah das von links kommende Fahrzeug, da er nach Zeugenangaben nur nach rechts sah, als er auf die Straße fuhr. Infolgedessen kollidierte er mit der Fahrzeugfront des Pkw, wurde auf dessen Motorhaube aufgeladen und rutschte anschließend auf die Fahrbahn. Das Kind erlitt durch den Unfall Schürfunden und kam vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Esslingen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 10.000 Euro. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neckartailfingen (ES): Gefährliche Körperverletzung und Nötigung

Am Freitag, gegen 23.10 Uhr, ist es im Bereich Seestraße zu einem Körperverletzungsdelikt mit anschließender Nötigung gekommen. Demnach befand sich ein 21-jähriger Mann aus Stuttgart zusammen mit seinen Freunden am Aileswasensee zum Baden. Dort kam es zunächst aus unbekannter Ursache zu verbalen Streitigkeiten mit einer Gruppe anderer Männer. Der spätere Täter mit Bart und kurzen dunklen Haaren, soll im weiteren Verlauf mit der Hand und einem Gürtel dem Opfer ins Gesicht geschlagen haben. Der 24-jährige Freund des Opfers wurde zudem von einem anderen, 18-25 Jahre alten MRandaliererann mit ähnlichem Erscheinungsbild wie dem des Täters, genötigt, dem Aggressor die Hand zu küssen. Diese Handlung wurde dabei von der fünf- bis sechsköpfigen Tätergruppe gefilmt. Die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen und dem Tatgeschehen hat das Polizeirevier Nürtingen übernommen.

Tübingen (TÜ): Randalierender Kunde in Tankstelle

Ein bestehendes Hausverbot ist der Grund das ein 62-Jähriger in einer Tankstelle in der Westbahnhofstraße zu randalieren begann. Am Freitagnachmittag wurde um 16.15 Uhr die Polizei über eine randalierende Person informiert, welche den Kassenmonitor aus der Halterung herausgerissen und zu Boden geworfen haben soll. Hintergrund war, dass dem Mann zuvor der Verkauf eines Getränks aufgrund bestehenden Hausverbots verwehrt wurde und der Mitarbeiter die Person zum Verlassen der Tankstelle aufgefordert hatte. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatte die Person sodann die Örtlichkeit verlassen. Aufgrund der Personenbeschreibung sowie der Einsichtnahme von Videomaterial konnte der Täter, welcher bereits polizeibekannt war, ermittelt werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rottenburg (TÜ): Rauch aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses

Am Freitagabend um 19.10 Uhr ist es in Rottenburg Ortsteil Ergenzingen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Bereich einer Solaranlage zu einer starken Rauchentwicklung im Dachstuhl eines Einfamilienhauses im Bildechinger Weg gekommen. Eine aufmerksame Passantin hatte den Rauch bemerkt und die Bewohner des Hauses rechtzeitig gewarnt. Diese konnten das Gebäude verlassen. Es wurde niemand verletzt. Die anschließenden Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die späten Abendstunden. Die umliegenden Straßen mussten kurzzeitig aufgrund der Rauchentwicklung gesperrt werden. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf circa 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 61 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und 13 Mann vor Ort.

Hechingen (ZAK): Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Motorradfahrer

Am Freitagnachmittag ist es zwischen Hechingen-Stein und Rangendingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Motorradfahrer gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 72-jähriger Radfahrer gegen 16.55 Uhr die L410 von Hechingen kommend in Fahrtrichtung Rangendingen und wollte nach links auf einen parallel verlaufenden Radweg abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem hinter dem Radfahrer fahrenden 19-jährigen Motorradfahrer, der im Begriff war, den Radfahrer zu überholen. Sowohl der 72-Jährige, als auch der 19-Jährige kamen daraufhin zu Fall und verletzten sich. Während der 19-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde, zog sich der 72-Jährige schwere Verletzungen zu. Beide Beteiligten wurden nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro.

Dotternhausen (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße in Dotternhausen ereignet. Ein 75 Jahre alter Mann war kurz vor 16.30 Uhr mit einem Tesla auf der B27 von Schömberg in Richtung Balingen unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine ebenfalls 75-jährige Ehefrau. Der Tesla-Fahrer hielt zunächst auf Höhe des Gewerbegebietes an einer roten Ampel an. Nachdem diese auf Grünlicht schaltete fuhr der 75-Jährige los. Aus bislang nicht bekannten Gründen fuhr dieser dann unkontrolliert über die Gegenfahrbahn über einen Grünstreifen, einen Radweg sowie über eine Wiese auf den Parkplatz eines Drogeriemarktes wo zunächst ein Lichtmast aus seiner Verankerung gerissen wurde. Im weiteren Verlauf erfasste der Tesla einen 73-Jährigen, welcher gerade am Kofferraum seines Pkws Skoda stand. Dieser erlitt tödliche Verletzungen. Der Tesla schob den Skoda auf noch zwei weitere geparkte Fahrzeuge bevor dieser noch gegen eine Laterne sowie einem ebenfalls abgestellten Audi S3 prallte. Der 75-jährige Tesla-Lenker erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert. Eine medizinische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Seine Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Tesla sowie der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Verkehrsdienst Balingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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