Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Geislingen (ZAK): Auf dem Dach gelandet

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Geislingen ereignet. Ein 34-Jähriger war mit einem Seat Ibiza kurz vor acht Uhr auf der Bachstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah er den langsam fahrenden Bagger eines 21 Jahre alten Mannes, der von der Schluckstraße herkommend auf die Bachstraße abgebogen war. Das Auto fuhr mit seinem rechten Vorderrad so unglücklich auf das Raupenfahrwerk der selbstfahrenden Arbeitsmaschine, dass der Seat zur Seite kippte und letztendlich auf dem Dach liegenblieb. Ein Radfahrer half dem Verunglückten im Anschluss aus seinem Fahrzeug. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, war ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Ibiza musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Pkw wird auf 7.000 Euro geschätzt. An dem Bagger war kein Schaden entstanden. (ms)

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