Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Größere Suchmaßnahme, Unfälle, Küchenbrand, Betrug

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): Suchmaßnahmen der Rettungskräfte

Eine Mitteilung über einen mutmaßlich verunglückten Gleitschirmflieger hat am Mittwochabend im Bereich Wilhelmsfels / Startbahn Nord zu umfangreichen Suchmaßnahmen der Rettungskräfte geführt. Gegen 21.15 Uhr alarmierte ein Anrufer die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei, weil er im Bereich der Gleitschirmrampe einen blau-weißen Gleitschirm in den Bäumen hängen sehen hatte. Diese Beobachtung wurde nachfolgend auch von einem Passanten bestätigt. Intensive Suchmaßnahmen von Feuerwehr, Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei, zu der wegen des schwierigen Geländes auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und Suchscheinwerfer eingesetzt worden war, verliefen ergebnislos. Hinweise auf eine verunglückte Person konnten nicht gefunden werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit 16 Feuerwehrleuten, die Bergwacht mit acht Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit drei Sanitätern und einem Notarzt, sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber. (cw)

Kirchheim (ES): Vor Polizei davongefahren

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis und mit einem nicht versicherten Motorroller ist am Mittwochabend ein Heranwachsender vor der Polizei davongefahren. Der Zweiradlenker fiel einer Streife des Reviers Kirchheim gegen 22 Uhr in der Jesinger Straße auf. Als die Beamten eine Kontrolle durchführen wollten, gab der 18 Jahre alte Fahrer Gas, missachtete sämtliche Anhaltesignale und fuhr in Richtung Jesingen davon. In dem Ortsteil bog er nach links in die Sägmühlestraße ab. Da es sich hierbei um eine Sackgasse handelt, wollte der Fahrer wenden und seine Fahrt fortsetzen. Die Beamten hatten jedoch ihren Streifenwagen quer gestellt und waren ausgestiegen. Als der junge Mann an ihnen vorbeifahren wollte, ergriffen sie den Fahrer und brachten ihn zu Boden. Der Roller stürzte hierbei gegen einen geparkten Audi. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Roller nicht versichert ist. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und gegen den Heranwachsenden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Wolfschlugen (ES): Verkehrsteilnehmer gehen aufeinander los

Zwei Verkehrsteilnehmer sind am Mittwochabend in der Ortsmitte von Wolfschlugen nach einem Unfall aufeinander losgegangen. Mehreren Zeugen fielen die Mercedes-Benz E-Klasse eines 28-Jährigen sowie der Ford Escort eines 60 Jahre alten Mannes aufgrund ihrer Fahrweise gegen 18.20 Uhr in der Kirchstraße auf. Die beiden Fahrer sollen sich versucht haben gegenseitig zu überholen und sollen sich dabei abgedrängt haben. Weiterhin soll einer dem anderen eine beleidigende Geste gezeigt haben. Vor einer Eisdiele kam es schließlich zu einem Auffahrunfall, bei dem der Mercedes auf den Ford krachte. Eine 27 Jahre alte Beifahrerin in der E-Klasse wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend stiegen beide Fahrer aus und gingen aufeinander los, so dass zahlreiche Notrufe bei der Polizei eingingen. Zur Beruhigung der Situation mussten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Durchgangsstraße von Wolfschlugen ausrücken. Bei dem Unfall war ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden. Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. (ms)

Köngen (ES): Gartenhaus aufgebrochen und Geräte entwendet

Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, hat ein Gartenhausaufbrecher in Köngen sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt brach er eine Hütte in der Verlängerung der Plochinger Straße auf und entwendete daraus mehrere Werkzeuge und ein Notstromaggregat. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Köngen (ES): Seniorin von Betrügern um Erspartes gebracht (Warnhinweis und Zeugenhinweis)

Im Laufe des Mittwochs haben Telefonbetrüger eine Seniorin aus Köngen um einen Teil ihres Ersparten gebracht. Mit der bekannten Masche, eine Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und deshalb sei zur Abwendung einer Inhaftierung die Hinterlegung einer Kaution erforderlich, setzten die Kriminellen die Dame derart unter Druck, dass sie einem der Täter gegen 18.30 Uhr mehrere Wertgegenstände und Schmuck aushändigte. Der Abholer war etwa 25 Jahre alt, hatte einen bräunlichen Teint und kurzes schwarzes Haar. Er trug eine weiße Hose und ein weißes T-Shirt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07022/9224-0. Die Polizei warnt: Sollte jemand, egal für wen er sich ausgibt, am Telefon Geld oder Wertsachen von Ihnen fordern, legen Sie sofort auf! Sie werden betrogen! Weitere Tipps und Hinweise finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (nf)

Hirrlingen (TÜ): Küchenbrand

Zu einem gemeldeten Küchenbrand in einem Wohnhaus in der Straße Auf der Gasse sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Donnerstagnacht, gegen 23.25 Uhr, ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Hausbewohner die Spülmaschine kurz zuvor angeschaltet, woraufhin sie in Folge eines vermutlich technischen Defekts Feuer fing. Der starke Rauch breitete sich im Anschluss auf die Küche und im gesamten Gebäude aus. Aufgrund dessen wurden sechs Personen wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Drei weitere wurden leicht verletzt, lehnten aber eine ärztliche Behandlung in der Klinik ab. Das betroffene Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (nf)

Albstadt (ZAK): Kurze Fahrt endet mit Unfall

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Rollerfahrer mit seinem 13 Jahre alten Sozius am Mittwochabend in Albstadt. Gegen 19.45 Uhr fuhr der Jugendliche mit seinem nicht versicherten Kleinkraftrad in der Vogelsangstraße von einer Grundstückseinfahrt auf die Straße, als er hierbei den Renault Twingo einer 62-Jährigen übersah. Infolge der Kollision stürzten die beiden jungen Männer und verletzten sich leicht. Sorgeberechtigte der Beiden kamen ebenfalls an die Unfallstelle. Der 16-jährige Rollerfahrer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. (nf)

Hechingen (ZAK): Mit Zweirad verunglückt

Ein Zweirad-Lenker und sein Sozius sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der 16-Jährige war gegen 16.25 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der Niederhechinger Straße in Richtung Weiher-Stadion unterwegs. Am Ende einer Rechtskurve wollte er an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Hierbei bemerkte er einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger und wich nach links aus. Beim Ausweichen stieß er mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte mit seinem 18 Jahre alten Sozius zu Boden. Das Zweirad schlitterte in der Folge etwa 40 Meter weit über die Fahrbahn. Ersten Ermittlungen nach dürfte der Zweirad-Lenker mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an der Maschine wird auf 800 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Zwei Pkw mussten am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Frommern abgeschleppt werden. Eine 60-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr mit einem Citroen die Balinger Straße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrspur und prallte gegen den in Richtung Balingen fahrenden Peugeot einer 26 Jahre alten Frau. Beide Fahrerinnen blieben augenscheinlich unverletzt. Vorsichtshalber war der Rettungsdienst an die Unfallstelle ausgerückt und kümmerte sich um eine der beiden Fahrerinnen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (ms)

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