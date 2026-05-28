Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Drogen und Waffen beschlagnahmt - mutmaßlicher Dealer in Haft

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln nahm die Polizei am Dienstag, den 26. Mai 2026, einen 30-jährigen Mann fest. Er befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Bereits Anfang Februar 2026 war der Mann ins Visier der Ermittler geraten, weil Spuren an einem scheinbar herrenlosen Behältnis, in dem verschiedene Betäubungsmittel aufbewahrt worden waren, seine Individualmerkmale aufwiesen.

Bei der Vollstreckung eines vom Amtsgericht Tübingen erlassenen Durchsuchungsbeschlusses für seine Wohnung in Rottenburg wurden am Dienstag mehr als 1,8 kg Amphetamin, über einhundert Gramm Marihuana, mehr als ein Dutzend Cannabispflanzen sowie ein Gramm Pilze und Streckmittel aufgefunden. Neben einem Vakuumiergerät beschlagnahmten die Beamten mehrere Mobiltelefone, zwei Dutzend zum Teil zugriffsbereite Messer und ein Schwert.

Der beschuldigte Deutsche wurde am Folgetag dem Haftrichter am Amtsgericht Tübingen vorgeführt, welcher den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der Drogen dauern an. (tr)

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