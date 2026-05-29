Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, vor Kindern entblößt, versuchter Raub

Reutlingen (ots)

Fahrradfahrerin nach Unfall verletzt

Die Missachtung des Vorrangs ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge Ursache für einen Verkehrsunfall am Freitagvormittag. Gegen 10.25 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia die Siemensstraße in Richtung B28. Im Einmündungsbereich zur Halskestraße wollte der Mann nach links in die diese abbiegen. Hierbei übersah er die ebenfalls in der Siemensstraße vorrangberechtigt fahrende 58 Jahre alte Fahrradfahrerin. Diese stürzte infolge der Kollision und musste aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (nf)

Bad Urach (RT): Vor Kindern entblößt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Bad Urach sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in einem Linienbus zwischen Bad Urach und Wittlingen ereignet haben soll. Demnach soll sich ein Mann im geschätzten Alter von etwa 40-50 Jahren im Bus vor zwei Mädchen entblößt haben. Der Mann wurde als etwa 170-180 cm groß und glatzköpfig bzw. mit sehr kurzen Haarstoppeln beschrieben. Er soll mit dunkelblauen Sportschuhen, einem orange-rötlich kariertem Langarmhemd und schwarzer Jeans bekleidet gewesen sein und einem Jutebeutel mitgeführt haben. Zeugenhinweise werden an Telefon 07123/924-0 erbeten. (tr)

Plochingen (ES): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Nach einem schwarzen Pkw Kombi fahndet der Polizeiposten Plochingen nach einem versuchten Raub am Donnerstagabend in der Esslinger Straße. Eine 64-Jährige war dort gegen 19 Uhr zu Fuß unterwegs, als neben ihr der als modernes Fahrzeug beschriebener Kombi anhielt. Die Beifahrerin verwickelte die Frau in ein in deutscher und türkischer Sprache geführtes Gespräch. Als sie näher an das Fahrzeug herantrat, griff die Beifahrerin plötzlich nach ihren Armen und hielt sie fest, während eine hinten im Auto mitfahrende Frau versuchte, ihr ihre goldene Halskette und ihr goldenes Armband wegzureißen. Die 64-Jährige konnte zurückweichen und sich so dem Zugriff entziehen. Ohne Beute flüchtete der Wagen in Richtung Neckarstraße / Reichenbach. Verletzt wurde niemand. Die Polizei wurde erst geraume Zeit nach dem Vorfall informiert, weshalb die Fahndungsmaßnahmen ergebnislos verliefen. Die Beifahrerin wird als etwa 60 Jahre, die Mitfahrerin als etwa 30-35 Jahre und der Fahrer als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise. (cw)

Esslingen-Zell (ES): Rollerfahrer übersehen

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein 40-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 60-Jährige wollte gegen 5.20 Uhr mit seinem Peugeot aus einer Parklücke auf die Hauptstraße auffahren und in einer freien Parkbucht auf der gegenüberliegenden Straßenseite wenden. Der 40-Jährige, der mit seinem Motorroller Piaggio auf der Hauptstraße von Esslingen herfuhr, erkannte den schräg auf der Fahrbahn stehenden Pkw zu spät, krachte ins linke Heck des Peugeot und stürzte auf die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt. (cw)

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