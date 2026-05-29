Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Trickdiebe unterwegs, Fahrzeugbrand, Verkehrsunfall, Einbruch

Reutlingen (ots)

Reutlingen/Tübingen (RT/TÜ): Trickdiebe unterwegs

Zwei Frauen sind am Donnerstagnachmittag von einer Trickdiebin bestohlen worden. Eine 73-Jährige war gegen 17 Uhr zu Fuß auf der Reutlinger Gartenstraße unterwegs, als ein dunkler Pkw neben ihr hielt. Aus dem Fahrzeug heraus wurde sie von der Beifahrerin angesprochen, die ihr drei goldfarbene Ringe schenken wollte. Als sie nähertrat und sich in das Fahrzeug beugte, gab die Unbekannte ihr die Ringe und legte ihr zudem noch eine goldfarbene Kette um den Hals. Erst im Nachhinein bemerkte die Seniorin, dass es sich bei dem Schmuck um wertlose Fälschungen handelte und ihre mehrkarätige Goldkette, die sie vorher um den Hals getragen hatte, verschwunden war. Der dunkle, blaue oder schwarze Pkw war mit drei Personen besetzt. Die Diebin wird als etwa 40 Jahre alt, mit heller Haut und braunen Haaren beschrieben. Der Fahrer soll ungefähr im gleichen Alter gewesen sein und im Fond soll eine jugendliche, auf etwa 14 Jahre geschätzte, Mitfahrerin gesessen haben. Nur wenig später wurde bekannt, dass es in Tübingen, gegen 16 Uhr, zu einem ähnlichen Vorfall gekommen war. Auch hier war eine 72-Jährige zu Fuß in der Katharinenstraße unterwegs, als ein dunkler oder schwarzer Pkw neben ihr anhielt und die Beifahrerin ausstieg. Diese bot der Dame eine goldfarbene Kette an, die die 72-Jährige allerdings ablehnte, weil sie selber eine Goldkette trug. Daraufhin trat die Unbekannte näher, legte ihr die goldfarbene Kette als Geschenk um den Hals. Erst später bemerkte die Frau, dass es sich um völlig wertlosen Schmuck handelte, ihre zuvor getragene, hochwertige Goldkette aber fehlte. Auch soll im Wagen neben dem Fahrer ein Kind auf dem Rücksitz gesessen haben. Die Polizeireviere Reutlingen und Tübingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich bei beiden Fällen um die gleichen Täter handelt, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (cw)

Wendlingen (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend in die Wertstraße ausgerückt. Gegen 21.50 Uhr geriet ein Lkw aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Das Feuer breitete sich im Bereich des Aufliegers aus, was der 26-jährige Fahrer rechtzeitig bemerkte und so das Gespann voneinander trennen konnte. Die Feuerwehr, welche mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand löschen und schlimmeres verhindern. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand. (nf)

Kirchheim/Teck (ES): Trickdiebstahl

Um seine hochwertige Goldkette ist ein 55-Jähriger am Donnerstagnachmittag in der Paradiesstraße bestohlen worden. Der Mann war gegen 17 Uhr zu Fuß in der Paradiesstraße unterwegs, als ein Pkw neben ihm anhielt und die Beifahrerin ausstieg. Diese fragte ihn nach dem Weg zum Krankenhaus. Nachdem er ihr den Weg erklärte, bedankte sich die Unbekannte überschwänglich und bat ihn zum Fahrzeug, um ihm als Dank eine Goldkette zu schenken. Der 55-Jährige ging auf das Angebot ein und ließ sich von der Frau eine goldfarbene Kette umhängen, woraufhin der Pkw in Richtung Postplatz / Teckcenter wegfuhr. Erst zuhause bemerkte der Mann, dass es sich um eine völlig wertlose Kette handelte und seine hochwertige Goldkette, die zuvor getragen hatte, fehlte. Bei dem Pkw soll es sich um einen braunen, vermutlich goldfarbenen Kombi, möglicherweise einen Audi oder VW gehandelt haben. Die Frau wird als 30 - 40 Jahre alt, circa 170 cm groß und mollig beschrieben. Sie hatte schwarze, halblange Haare, einen dunklen Teint und trug ein Kleid. Der Fahrer, der im Auto sitzen geblieben war, soll im etwa gleichen Alter gewesen sein und ebenfalls einen dunklen Teint gehabt haben. Er war mit einem weißen T-Shirt bekleidet und hatte einen deutlich sichtbaren Bauch. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten im Stadtteil Ergenzingen ist ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 19.40 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, in denen er in der Folge weitere Türen und verschlossene Schubladen aufbrach. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 2.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Straßberg (ZAK): Radfahrer schwer verunfallt

Schwere Verletzungen hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zugezogen. Der 23-Jährige befuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem Mountainbike einen parallel zur B463 landwirtschaftlichen Beiweg in Richtung Winterlingen. Auf Höhe der Sigmaringer Straße missachtet er im Einmündungsbereich zur B463 die Vorfahrt des von rechts kommenden Citroen. In Folge der Kollision wurde der junge Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 58-jährige Citroen-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zur Unterstützung ebenfalls mit vor Ort. (nf)

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