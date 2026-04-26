Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Leichtkraftrad von Straße abgedrängt

Nußbach (Kreis Kusel) (ots)

Ein junger Autofahrer eines silbernen Skoda flüchtete am Sonntagnachmittag von der Unfallstelle und ließ einen 45-jährigen verletzten Zweiradfahrer an der Unfallstelle zurück.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Motorradfahrer auf der Landstraße 386 von Nußbach in Richtung Rudolfskirchen unterwegs, als ihm ein silberner Skoda in der RS-Ausführung zunächst dicht auffuhr. Kurz darauf setzte der bislang unbekannte Autofahrer im Kurvenbereich zum Überholen des Zweirades an. Beim Wiedereinordnen schnitt der Pkw-Fahrer die Fahrlinie des Zweiradfahrers und drängte ihn von der Straße ab.

Der 45-Jährige stürzte und kam in einer etwa drei Meter tiefen Böschung zum Liegen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Glücklicherweise erlitt der 45-Jährige nur leichte Verletzungen und konnte selbstständig die Rettungskräfte verständigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, Hinweise zu dem silbernen Skoda RS geben können oder sich selbst als möglichen Verursacher erkennen, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 - 369 14599. |fla

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