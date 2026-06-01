PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Überfall auf 44-Jährigen in Wohnung - zwei Tatverdächtige in Haft (Meßstetten)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes sowie der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen eine 32-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 41 und 47 Jahren. Diese stehen im Verdacht, am Freitag kurz nach Mitternacht an einem Überfall auf einen 44-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Die beiden Männer befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte sich der 44-jährige Mann über ein Internetportal an seiner Wohnanschrift in Meßstetten mit einer 32-jährigen Frau verabredet. Nach kurzer Zeit kamen zwei weitere Männer in die Wohnung dazu, schlugen mit mitgeführten Gegenständen auf den Geschädigten ein und raubten aus dessen Wohnung Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Anschließend flüchtete das Trio mit einem Pkw. Der leichtverletzte Mann verständigte die Polizei und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Weitere Ermittlungen führten zur Identifizierung der 32-jährigen Frau aus einer Zollernalbgemeinde, in deren Wohnung die beiden mutmaßlich beteiligten Männer angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnten. Während die Frau noch in der Nacht wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, wurde der 41-jährige Deutsche und der 47-jährige Serbe dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (tr)

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer (tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 08:53

    POL-RT: Polizeiposten Wendlingen unter neuer Anschrift

    Reutlingen (ots) - Wendlingen (ES): Umzug des örtlichen Polizeipostens Der Polizeiposten Wendlingen ist ab Dienstag nächster Woche, 9. Juni 2026, unter der neuen Anschrift: Bahnhofstraße 40 - 44, 73240 Wendlingen am Neckar, Telefon 07024 / 92099-0 im Neubau der Volksbank Mittlerer Neckar erreichbar. Während der Umzugsmaßnahmen am Montag, 8. Juni 2026, bleibt der Polizeiposten geschlossen. In dieser Zeit wenden Sie ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 11:55

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Körperverletzungsdelikte, Bedrohung mit Waffe

    Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Mountainbiker verunglückt Zu einem umfangreichen Einsatz von Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei ist es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Floriansberg gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pedelec Mountainbike einen abschüssigen Weg, als er in einer leichten Rechtskurve stürzte und trotz ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 12:00

    POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall, Verfolgungsfahrt, Randalierer in Tankstelle

    Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Verfolgungsjagd mit Motorrad (Zeugenaufruf) Eine rücksichtlose Fahrweise hat ein unbekannter Motorradfahrer am Freitagabend in Bad Urach an den Tag gelegt. Im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Reutlingen mehrere Notrufe betreffend eines Motorradfahrers im Stadtbereich ein. Der derzeit noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren