Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Wendlingen unter neuer Anschrift

Reutlingen (ots)

Wendlingen (ES): Umzug des örtlichen Polizeipostens

Der Polizeiposten Wendlingen ist ab Dienstag nächster Woche, 9. Juni 2026, unter der neuen Anschrift:

Bahnhofstraße 40 - 44, 73240 Wendlingen am Neckar, Telefon 07024 / 92099-0

im Neubau der Volksbank Mittlerer Neckar erreichbar.

Während der Umzugsmaßnahmen am Montag, 8. Juni 2026, bleibt der Polizeiposten geschlossen. In dieser Zeit wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Europastraße 34, 72622 Nürtingen, Telefon 07022/9224-0 oder in dringenden Fällen an die Notrufnummer 110. (ms)

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