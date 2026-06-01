Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Raub auf Tankstelle; Verkehrsunfälle, Brände; Trickdiebe unterwegs

Reutlingen (ots)

Neckartenzlingen (ES): Versuchter Raubüberfall auf Tankstelle (Zeugenaufruf)

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle am Sonntagvormittag in Neckartenzlingen fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Täter. Der Mann betrat kurz vor 11.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße Schleieräcker. Anschließend forderte er den sich dort allein befindlichen Angestellten unter Vorhalt einer Waffe auf, ihm Geld auszuhändigen. Als kurz darauf ein Kunde eintrat, flüchtete der Räuber ohne Beute in Richtung Parkplatz eines Modemarktes. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, verlief erfolglos. Von dem Täter liegt bislang folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 20 bis 30 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine zu große, rote Kapuzenjacke mit schwarz-weißem Schriftzug über die Ärmel und die Kapuze sowie eine schwarze Hose mit seitlichen Taschen und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Brand auf Dachterrasse

Zum Brand auf der Dachterrasse über den Garagen eines Mehrfamilienhauses sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmittag in die Fabrikstraße gerufen worden. Dort war es gegen 13 Uhr aus noch ungeklärter Ursache vermutlich im Bereich eines Sofas in einem Pavillon zu einem Brand gekommen, der sich auf den Pavillon ausbreitete und drohte auch auf das Wohngebäude überzugreifen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 33 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Die Wohnungen blieben weiter bewohnbar, sodass alle Anwohner in der Folge wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 70.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Köngen (ES): Unfall auf der B 313

Schwere Verletzungen hat ein Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der B 313 erlitten. Eine 58-Jährige war kurz nach elf Uhr mit einem VW Golf auf der rechten Fahrspur in Richtung Plochingen unterwegs. Zwischen der Autobahn und der Anschlussstelle Köngen wollte sie auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden 28-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha. Der Mann konnte durch eine Vollbremsung sowie ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Pkw vermeiden, kam hierbei jedoch zu Fall. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an seiner Maschine wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Nürtingen (ES): Im Wald gezündelt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt der Polizeiposten Roßdorf nach mehreren kleineren Bränden am Sonntagnachmittag im Waldgebiet im Bereich Helmut-Nauendorf-Weg / Berliner Ring und Humpfentalstraße. Gegen 16.10 Uhr war der Anruf einer Passantin bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen, weil sie mehrere kleinere Brandstellen in dem Waldstück entdeckt hatte. Erste, eigene Löschversuche führten nicht zum Erfolg. Wie sich herausstellte, waren zwei kleinere Laubhaufen neben einer Sitzbank offenbar mutwillig angezündet worden. Der Brand dehnte sich in der Folge auf rund einen halben Quadratmeter aus. Unweit davon entfernt waren neben dem Waldweg Laub und Äste in Brand gesetzt worden, der sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, bereits auf mehr als 30 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr konnte die Brände zeitnah löschen und so einen Flächenbrand in dem, durch die lange Trockenheit ausgedorrten Unterholz glücklicherweise verhindern. In diesem Zusammenhang fahnden die Ermittler nach drei Jugendlichen, die Zeugen wohl angesprochen haben, sich dann aber in Richtung Enzenhardt entfernt haben sollen. Das Trio wird als etwa 14 Jahre alt beschrieben. Die Jungs waren mit Fahrrad, einem Pedelec und einem City-Roller unterwegs. Von der Bekleidung ist bekannt, kurze Hose, dunkelblaues Hemd und dunkelblauer Fahrradhelm. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Roßdorf bittet unter der Telefonnummer 07022/60270-0. um Hinweise. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Balkonbrand

Ein Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der August-Lämmle-Straße geführt. Kurz nach 16 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden. Dort soll es wohl zuvor durch eine Gaskartusche auf dem Balkon zu einer Verpuffung gekommen sein und in der Folge einem Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, hatte der Bewohner bereits mit ersten Löschversuchen begonnen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Der Hausbewohner wurde bei seinen Löschversuchen leicht verletzt, verweigerte aber eine Untersuchung und Behandlung durch den Notarzt. Nachfolgend konnten in der Wohnung des Mannes diverse Chemikalien aufgefunden und sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden, insbesondere an der Hausfassade, wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Heftiger Unfall in Baisingen

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem heftigen Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen am frühen Sonntagmorgen in Baisingen entstanden. Ein 22-Jähriger war gegen 2.20 Uhr mit einem Opel auf der Kaiserstraße in Richtung Ergenzingen unterwegs. Auf Höhe des Feuerwehrhauses bog er verkehrswidrig links an der Verkehrsinsel vorbei in die Mötzinger Straße ab. Zeugenangaben nach ungebremst krachte der Astra im Anschluss gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Sharan. Dieser prallte noch gegen einen Skoda Octavia, der auf eine Mercedes-Benz B-Klasse geschoben wurde. Eine 18 Jahre alte Mitfahrerin in dem Opel musste nach dem Unfall zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, konnte jedoch vor Ort versorgt werden. Die Feuerwehr rückte zur Unterstützung an die Unfallstelle aus. (ms)

Bitz (ZAK): Radfahrerin verunglückt

Eine verunglückte Radfahrerin musste am Sonntagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 66 Jahre alte Frau war gegen zwölf Uhr mit einem Mountainbike auf dem Feldweg Kitzesberg - Teichweg bergabwärts unterwegs, als sie ersten Ermittlungen nach aufgrund einer Bodenunebenheit zu Fall kam. Die Verletzte wurde von Ersthelfer vor Ort und dem Rettungsdienst versorgt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Balingen (ZAK): Trickdiebe unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Sonntagvormittag in Balingen das Opfer dreister Trickdiebe geworden. Die 68-Jährige wurde gegen elf Uhr am ZOB in der Bahnhofstraße von einem Mann aus einem grauen Pkw Kombi angesprochen. Der Unbekannte gab an, dass es seiner Mutter sehr schlecht ginge und fragte nach dem Weg zum Krankenhaus. Während des Gesprächs rief eine Mitfahrerin die Seniorin zu sich her. Anschließend legte sie ihr aus dem Auto heraus zwei vermeintliche Goldketten um den Hals als Geschenk für ihre Hilfe. Später bemerkte die 68-Jährige, dass ihre echte Goldkette im Wert von mehreren hundert Euro entwendet wurde. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er hat eine dunkle Haut sowie schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes Hemd. Die Frau wird als gleich alt und ebenfalls mit dunkler Hautfarbe sowie schwarzen Haaren beschrieben. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell