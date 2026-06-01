Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft (Reutlingen/Stuttgart)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT) / Stuttgart (S):

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, schweren Falls des Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen gegen zwei 19 und 22 Jahre alten Männer. Sie befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Die beiden Männer stehen im Verdacht am Donnerstag, 28. Mai 2026, in einem Drogeriemarkt in der Reutlinger Wilhelmstraße mit einem präparierten Rucksack elektronische Geräte, Videospiele und Speicherkarten entwendet zu haben. Hierbei wurden sie von einem Ladendetektiv beobachtet, der im Anschluss die Tatverdächtigen bis zu einem Fahrzeug auf einem nahegelegenen Parkplatz verfolgte. Von dort aus gelang ihnen zu Fuß die Flucht. Umfangreiche Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen führten schließlich zur Identifizierung der beiden mutmaßlichen Diebe und ihrem Aufenthaltsort. Sie konnten am Freitagabend durch Kräfte des Polizeipräsidiums Stuttgart in einem Hotel der Landeshauptstadt festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers und des in Reutlingen beschlagnahmten mutmaßlichen Tatfahrzeugs fanden die Ermittler umfangreiches Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro.

Die beiden Beschuldigten, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden am Samstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser setzte die von der Staatsanwaltschaft Tübingen erlassenen Haftbefehle in Kraft. Im Anschluss wurden die beiden Rumänen in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen hinsichtlich zahlreicher weiterer, gleichgelagerter Diebstähle bei derselben Drogeriemarktkette in Baden-Württemberg und Hessen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell