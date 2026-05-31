Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 29.05.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Pkw Brand

Celle - In der Freitagnacht kam es zum Brand eines PKW in Celle. Aus bisher noch unbekannter Ursache geriet in der Straße Lönsweg ein PKW BMW in Brand. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften vor Ort und löschte das Fahrzeug. Die Schadenhöhe beträgt etwa 120.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Geschwindkeitsmessung

Celle - Am Samstagvormittag wurde durch Beamte der PI Celle eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Wilhelm-Hasselmann-Straße durchgeführt. In knapp zwei Stunden konnten hier sieben Verstöße festgestellt werden. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 47 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Diebstahl aus Wohnmobil

Celle - Im Celler Stadtgebiet kam es am Samstagnachmittag zu einem Einbruch in ein Wohnmobil. Nachdem der Fahrzeugnutzer das Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz in der Hafenstraße abgestellt hatte, stellte er bei seiner Rückkehr fest, dass eines der Fahrzeugfenster eingedrückt war. Der unbekannte Täter verließ den Tatort unter Mitnahme von Elektrogeräten und Gepäckstücken.

Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam Celle - Am Samstagnachmittag kam es vor einem Supermarkt in der Celler Altstadt zu Streit zwischen mehreren männlichen, alkoholisierten Personen. Diese gipfelten in gegenseitigen Körperverletzungen. Da ein 30jähriger Celler derart uneinsichtig war, dass er auch einem ausgesprochenen Platzverweis partout nicht nachgekommen wollte, musste er den Rest des Abends im Polizeigewahrsam verbringen.

Trunkenheitsfahrt

Celle - Am Samstagabend wird in der Witzlebenstraße ein 37jähriger aus dem Landkreis Celle auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle kann Atemalkohol festgestellt werden. Ein Test ergibt einen Wert von 2,15 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Flucht vor der Polizei

Celle - Am Freitagnachmittag bemerkte eine Funkstreife der Celler Polizei zwei Rollerfahrer, die die Bultstraße ohne Kennzeichen befuhren. Als die Rollerfahrer kontrolliert werden sollten, gaben beide Gas und entfernten sich in verschiedene Richtungen. Beide Roller konnten kurze Zeit später im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zu den Rollern oder den flüchtigen Fahrern nimmt die Polizei Celle entgegen.

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