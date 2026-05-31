PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 29.05.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

Pkw Brand

Celle - In der Freitagnacht kam es zum Brand eines PKW in Celle. Aus bisher noch unbekannter Ursache geriet in der Straße Lönsweg ein PKW BMW in Brand. Die Feuerwehr war mit 25 Kräften vor Ort und löschte das Fahrzeug. Die Schadenhöhe beträgt etwa 120.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Geschwindkeitsmessung

Celle - Am Samstagvormittag wurde durch Beamte der PI Celle eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Wilhelm-Hasselmann-Straße durchgeführt. In knapp zwei Stunden konnten hier sieben Verstöße festgestellt werden. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 47 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Diebstahl aus Wohnmobil

Celle - Im Celler Stadtgebiet kam es am Samstagnachmittag zu einem Einbruch in ein Wohnmobil. Nachdem der Fahrzeugnutzer das Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz in der Hafenstraße abgestellt hatte, stellte er bei seiner Rückkehr fest, dass eines der Fahrzeugfenster eingedrückt war. Der unbekannte Täter verließ den Tatort unter Mitnahme von Elektrogeräten und Gepäckstücken.

Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam Celle - Am Samstagnachmittag kam es vor einem Supermarkt in der Celler Altstadt zu Streit zwischen mehreren männlichen, alkoholisierten Personen. Diese gipfelten in gegenseitigen Körperverletzungen. Da ein 30jähriger Celler derart uneinsichtig war, dass er auch einem ausgesprochenen Platzverweis partout nicht nachgekommen wollte, musste er den Rest des Abends im Polizeigewahrsam verbringen.

Trunkenheitsfahrt

Celle - Am Samstagabend wird in der Witzlebenstraße ein 37jähriger aus dem Landkreis Celle auf einem E-Scooter fahrend festgestellt und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle kann Atemalkohol festgestellt werden. Ein Test ergibt einen Wert von 2,15 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Flucht vor der Polizei

Celle - Am Freitagnachmittag bemerkte eine Funkstreife der Celler Polizei zwei Rollerfahrer, die die Bultstraße ohne Kennzeichen befuhren. Als die Rollerfahrer kontrolliert werden sollten, gaben beide Gas und entfernten sich in verschiedene Richtungen. Beide Roller konnten kurze Zeit später im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zu den Rollern oder den flüchtigen Fahrern nimmt die Polizei Celle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 09:58

    POL-CE: Vermisste Seniorin wieder aufgefunden

    Nienhagen (ots) - Die seit gestern Abend vermisste Seniorin aus dem Bereich Nienhagen konnte in einem angrenzenden Waldgebiet durch eine Spaziergängerin aufgefunden werden. Sie befindet sich in einem den Umständen entsprechend guten Zustand und wird medizinisch versorgt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und Meldungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Telefon: 05141/277-216 E-Mail: ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 12:10

    POL-CE: Raub

    Langlingen (ots) - Am Mittwochabend (27.05.2026) ist es in Langlingen zu einem Raub gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein Unbekannter gegen 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße an das Auto eines 24-Jährigen Mitarbeiter des Supermarktes heran und verlangte von diesem die Herausgabe eines Beutels. Dabei zeigte er dem jungen Mann einen waffenähnlichen Gegenstand, den er an seinem Körper trug. In dem Beutel befand sich Bargeld. Der ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 14:34

    POL-CE: Bushaltestelle beschädigt

    Celle (ots) - In der Zeit von gestern, 27.05., 19:30 bis heute Morgen, 06:00 Uhr ist es an einer Bushaltestelle in Celle zu einer Sachbeschädigung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die unbekannten Täter einen Glaseinsatz der Bushaltestelle an der Kreuzung Altenceller Schneede / Leifertshorst. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren