POL-CE: Vermisste Seniorin wieder aufgefunden

Langlingen (ots) - Am Mittwochabend (27.05.2026) ist es in Langlingen zu einem Raub gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein Unbekannter gegen 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße an das Auto eines 24-Jährigen Mitarbeiter des Supermarktes heran und verlangte von diesem die Herausgabe eines Beutels. Dabei zeigte er dem jungen Mann einen waffenähnlichen Gegenstand, den er an seinem Körper trug. In dem Beutel befand sich Bargeld. Der ...

mehr