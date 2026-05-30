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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste Seniorin wieder aufgefunden

Nienhagen (ots)

Die seit gestern Abend vermisste Seniorin aus dem Bereich Nienhagen konnte in einem angrenzenden Waldgebiet durch eine Spaziergängerin aufgefunden werden. Sie befindet sich in einem den Umständen entsprechend guten Zustand und wird medizinisch versorgt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und Meldungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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