POL-CE: Vermisste Seniorin wieder aufgefunden
Nienhagen (ots)
Die seit gestern Abend vermisste Seniorin aus dem Bereich Nienhagen konnte in einem angrenzenden Waldgebiet durch eine Spaziergängerin aufgefunden werden. Sie befindet sich in einem den Umständen entsprechend guten Zustand und wird medizinisch versorgt. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und Meldungen.
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