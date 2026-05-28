Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bushaltestelle beschädigt

Celle (ots)

In der Zeit von gestern, 27.05., 19:30 bis heute Morgen, 06:00 Uhr ist es an einer Bushaltestelle in Celle zu einer Sachbeschädigung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten die unbekannten Täter einen Glaseinsatz der Bushaltestelle an der Kreuzung Altenceller Schneede / Leifertshorst. Täterhinweise liegen nicht vor. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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