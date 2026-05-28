Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl eines Sortiergreifers

Bild-Infos

Download

Winehausen (ots)

In einem Waldstück in Wienhausen ist es im Zeitraum von Dienstag, 26.05.2026, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 27.05.2026, 07:30 Uhr zum Diebstahl eines Sortiergreifers gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter das zirka 1 Tonne schwere Gerät von einem Tieflade-Anhänger. Dieser stand auf einem Waldweg nördlich des Segelflugplatzes. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell