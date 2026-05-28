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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung am Rathaus Eschede

POL-CE: Sachbeschädigung am Rathaus Eschede
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Eschede (ots)

In Eschede ist es in der Zeit von Dienstag, 26.05.2026, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 27.05.2026, 07:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am Rathaus gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierten die bislang unbekannten Täter die Treppe im Eingangsbereich des Gebäudes in der Bahnhofstraße mit schwarzer Farbe. Der entstandene Schaden liegt bei zirka 15.000 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144- 495460 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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