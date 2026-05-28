Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Feuerwehrhaus

Poitzen (ots)

In Poitzen ist es im Zeitraum von Dienstag, 26.05.2026, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 27.05.2026, 06:30 Uhr zu einem Einbruch in die Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie die unbekannten Täter in dem genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu den Räumen und beschädigten und verunreinigten dort diverse Gegenstände. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend entfernten sich die Täter wieder. Die Schadenshöhe liegt nach derzeitiger Einschätzung bei zirka 2.000 Euro, die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051-60640 in Verbindung zu setzen.

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