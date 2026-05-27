Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf zu Einbruch in Wohnhaus

Ovelgönne (ots)

Am Freitag, 15.05.2026 ist es in der Zeit zwischen 08 und 12 Uhr in Ovelgönne zu einem Einbruch in ein Wohnhaus gekommen. Dabei betraten die unbekannten Täter ein Grundstück in der Straße "In den Föhren" und verschafften sich dort gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend entfernten sich die Täter wieder. Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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