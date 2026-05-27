Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mehrere Sachbeschädigungen

Celle (ots)

Gestern Morgen ist es in der Straße "Blumlage" in Celle zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte zunächst gegen 10 Uhr den Selbstbedienungsterminal einer Bank genutzt. Hier geriet es aus bislang unbekannten Gründen in Rage, schlug auf den Automaten ein und warf ein Schild um. Dann setzte er seinen Weg auf der Straße "Blumlage" in Richtung Innenstadt fort. Dabei trat er unter anderem an einem Fahrzeug einen Spiegel ab, beschädigte diverse Blumen und warf Blumenkübel auf ein geparktes Auto. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Bereich, die Ermittlungen dauern an. Wer in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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