POL-CE: Mit fast 120 km/h in der Hafenstraße - Polizei stoppt 18-jährigen Raser im Mietwagen

Eicklingen (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in Eicklingen zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter heute Morgen gegen 01:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle in der Straße "Schmolkamp". Dabei beschädigten sie die Glasfronten und die Eingangstür. Die Täter durchwühlten den Verkaufsraum und entwendeten unter ...

mehr