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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mit fast 120 km/h in der Hafenstraße - Polizei stoppt 18-jährigen Raser im Mietwagen

Celle (ots)

Im Rahmen gezielter Geschwindigkeitskontrollen haben Beamte der örtlichen Polizeidienststelle am Sonntagabend einen massiven Verkehrsverstoß aufgedeckt. Ein 18-jähriger Fahranfänger befuhr die Hafenstraße mit einem gemieteten Pkw. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h stellten die Einsatzkräfte mittels Hinterherfahrens einen Bruttowert von fast 120 km/h fest (ohne Toleranzabzug).Gegen den jungen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten im Fahreignungsregister (Flensburg) droht dem Fahranfänger ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Telefon: 05141/277-216

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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