Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in eine Tankstelle

Eicklingen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in Eicklingen zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter heute Morgen gegen 01:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen einer Tankstelle in der Straße "Schmolkamp". Dabei beschädigten sie die Glasfronten und die Eingangstür. Die Täter durchwühlten den Verkaufsraum und entwendeten unter anderem Tabakwaren. Anschließend entfernten sie sich wieder mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

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