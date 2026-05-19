Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gartenhaus aufgebrochen

Hambühren (ots)

In Hambühren ist es in der Zeit von Sonntag, 17.05.2026, 22 Uhr bis Montag, 18.05.2026, 07:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Gartenhaus gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen betraten die unbekannten Täter das Grundstück in der Straße "Hoher Wegen" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus auf dem Grundstück. Hier entwendeten sie unter anderem ein E-Bike, einen Werkzeugkoffer und eine Tasche mit Carbonpfeilen, die für den Bogensport genutzt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Anschließend entfernten sich die Täter wieder. Das E-Bike wurde im Rahmen der Nachbarschaftsbefragung einige Häuser weiter unbeschädigt aufgefunden. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

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