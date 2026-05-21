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Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Wohnmobils in Ovelgönne

Hambühren, LK Celle (ots)

In der Nacht des 20.05.2026 gegen 21:30 Uhr kam in Hambühren- Ovelgönne am Stellplatz des dortigen Strandbades zum Brand eines Wohnmobils. Die Eigentümer des Wohnmobils, ein Ehepaar sowie deren zwei Hunde bemerkten den beginnenden Brand und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Hambühren/Oldau kontrolliert und gelöscht werden. Das Feuer griff dank des Löscheinsatzes der Feuerwehr nicht auf daneben abgestellte Fahrzeuge oder angrenzende Gebäude über. Das Wohnmobil brannte völlig aus, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, Hinweise auf Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Kristina Ommen
Telefon: 05141-277-104
postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

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