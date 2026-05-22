POL-CE: Polizei sucht Eigentümer von fünf Fahrrädern
Celle (ots)
Im Rahmen einer Durchsuchung in Bostel hat die Polizei Celle gestern einige Fahrräder aufgefunden und sichergestellt. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass eines der Räder zuvor in Bostel entwendet worden ist. Die Ermittlungen zu den anderen Fahrrädern dauern noch an, die Polizei geht aber davon aus, dass auch die anderen Zweiräder aus Straftaten stammen und sucht nun die entsprechenden Eigentümer. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen. Wenn der entsprechende Eigentumsnachweis erbracht worden ist, können die Fahrräder in der kommenden Woche wieder an die Eigentümer ausgehändigt werden. Es handelt es sich um folgende Fahrräder:
Schwarzes Pegasus-Fahrrad Damen mit Frontkorb und Sattelschoner
Schwarzes Herrenfahrrad (älteres Model) mit großem Frontlicht
Dunkles Kettler Alu-Rad "City-Cruiser" mit Frontkorb
Silbernes E-Bike Damen "Gazelle" mit Gelsattel und Akku unter dem Gepäckträger
Dunkles Rad der Marke Greens mit tiefem Einstieg und Frontkorb
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell