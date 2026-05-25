Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 22.05.2026, 12:00 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 12:00 Uhr

Landkreis Celle (ots)

Diebstahl eines Mini-Baggers

Celle - In der Zeit von Dienstagmittag bis Freitagnachmittag haben Unbekannte von einer Baustelle in der Nienburger Straße, im Bereich der dortigen Sportplätze, einen Mini-Bagger der Marke Atlas entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizei in Celle unter 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Umständliche Lkw-Bergung

Celle - Am Samstagvormittag verfuhr sich ein mit 13 Tonnen Fleisch beladener Lkw im Nahbereich des Celler Bahnhofes. Bei einem Wendemanöver in der Allerstraße setzte er auf einen Stein auf und riss sich den Tank auf. Die Unfallstelle wurde durch Polizei und Feuerwehr abgesichert, das Fleisch wurde zunächst auf einen anderen Lkw umgeladen, bevor der verunfallte Lkw nach mehreren Stunden schließlich geborgen werden konnte.

Küchenbrand

Celle - Am Samstagvormittag kam es im Gerdingweg zu einem Küchenbrand eines Reihenendhauses. Die freiwillige Feuerwehr Celle konnte durch schnelles Eingreifen einen Übergriff auf die anliegenden Häuser verhindern. Die Bewohner flohen selbstständig aus dem Objekt, sodass kein Personenschaden entstand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Defekt eines Kühlschranks zu dem Brand geführt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Rauschfahrten am Wochenende gestoppt - Polizei zieht alkoholisierte Autofahrerin und berauschten Fahranfänger aus dem Verkehr

Celle - Am vergangenen Wochenende fielen Celler Polizeibeamten im Stadtgebiet erneut Fahrzeugführer auf, die alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs waren. Bereits am frühen Samstagabend (23.05.2026) fiel einer Streifenbesatzung im Celler Ortsteil Groß Hehlen ein Pkw der Marke Audi durch seine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht gegen den 19-jährigen Fahrzeugführer schnell. Der junge Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In der darauffolgenden Nacht zu Sonntag (24.05.2026) stoppten die Beamten eine weitere Rauschfahrt. Bei der Kontrolle einer 30-jährigen Audi-Fahrerin stellten die Polizisten fest, dass diese deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Bei beiden Fahrzeugführern wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 19-Jährigen und die 30-Jährige wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Nächtlicher Lärm durch Bahnbaustelle sorgt für Polizeieinsatz Celle - In der vergangenen Nacht meldeten sich zahlreiche besorgte Bürger aus dem Ortsteil Westercelle bei der Polizei. Die Anwohner wurden durch anhaltende, unregelmäßige und laute Metallschläge aus dem Schlaf gerissen. Eine entsandte Polizeistreife ging den Hinweisen nach und lokalisierte die Lärmquelle im Bereich der Bahngleise an der Dasselsbrucher Straße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dort reguläre Gleisbauarbeiten durchgeführt wurden. Nach Auskunft der Verantwortlichen vor Ort handelt es sich hierbei um Arbeiten umfangreicher Sanierungsmaßnahmen am Bahnkörper der Strecke Hannover - Celle. Die Arbeiten sind behördlich genehmigt und finden im Zeitraum von Mai bis Juli statt. Aufgrund des engen Zeitplans und zur Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs müssen die Maßnahmen rund um die Uhr, also auch in den Nachtstunden, umgesetzt werden.

Die Strafe folgt auf dem Fuße

Celle - In den Nachmittagsstunden des Pfingstsonntages kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall in der Celler Bahnhofstraße. Polizeibeamte wollten einen entgegenkommenden Pkw kontrollieren, dieser bemerkte das jedoch und entzog sich der Kontrolle. Er steuerte seinen Pkw auf einen nahegelegenen Parkplatz und flüchtete zu Fuß über einen Container auf ein nahegelegenes Flachdach. Von dort wollte er sich der Kontrolle über weitere Dächer entziehen, stürzte jedoch aus einer Höhe von ca. 3 m ab und zog sich einen offenen Knöchelbruch zu. Er wurde zunächst durch die eingesetzten Beamten erstversorgt und anschließend mittels Rtw dem AKH Celle zugeführt. Der flüchtige 34-jährige Mann aus Hambühren war deutlich alkoholisiert und hatte unmittelbar im Vorfeld der Kontrollsituation einen Verkehrsunfall verursacht. Ferner war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihn erwarten diesbezüglich mehrere Strafverfahren. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Mann seine beiden 10 und 13 Jahre alten Töchter im Bereich der Triftanlagen alleine zurückgelassen hatte. Die Kinder wurden an das Jugendamt übergeben.

Verkehrsunfall in Faßberg - vier beschädigte PKW Am 24.05.2026 befuhr ein 64 Jahre alter Fahrzeugführer aus dem Landkreis Celle zur Mittagszeit mit seinem PKW die Pappelallee aus Richtung Lindenstraße in Faßberg. Mutmaßlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er mit insgesamt vier weiteren PKW kollidierte. Bei dem Verkehrsunfallgeschehen wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls dauern an.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hermannsburg Bereits am 23.05.2026, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Hermannsburg, Celler Straße, zu einem sog. Parkrempler. Hierbei wurde ein silbergrauer Mercedes B180 seitlich touchiert und dabei leicht beschädigt, als das verursachende Fahrzeug ein- oder ausparkte. Der finanzielle Schaden des geschädigten Fahrzeughalters wird auf mindestens 1000,- EUR geschätzt. Der Verursacher kam hier seiner gesetzlichen Pflicht zur Anzeige seiner Beteiligung nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder anderweitig Hinweise auf einen Verursacher geben können. Wenden sie sich bitte dafür an die Polizeidienststelle in Bergen unter der Rufnummer: 05051/6064-0.

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