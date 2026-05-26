Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Oppershausen (ots)

Am Sonntag, 24.05.2026 ist es in Oppershausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Frau befuhr mit ihrem PKW gegen 18 Uhr den Allerwiesenweg in Oppershausen. An der Einmündung der Oppershäuser Straße bog sie nach rechts ab. Hierbei missachtete sie einen 37-Jährigen, der mit seinem Opel aus der Oppershäuser Straße nach links in den Allerwiesenweg abbiegen wollte und touchierte dabei mit ihrem PKW die linke Fahrzeugseite des Opels. Es entstand Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest. Die unbekannte Fahrzeugführerin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Seat, dieser dürfte eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145-284210 in Verbindung zu setzen.

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