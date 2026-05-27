Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Falscher Alarm - trotzdem alles richtig gemacht

Celle (ots)

Eine Anwohnerin in der Straße "Breite Straße" in Celle hat sich gestern Mittag bei der Polizei Celle gemeldet und mitgeteilt, dass soeben zwei Männer bei ihr geklingelt haben. Sie gaben sich als Mitarbeiter eines auswärtigen Energieversorgers aus und wollten das Haus betreten. Der Dame kam das merkwürdig vor, sie ließ die Haustür zu, schickte die Männer weg und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen die beiden Männer in der Nähe an und überprüften die Papiere. Wie sich herausstellte, waren die beiden tatsächlich im Auftrag eines Energieversorgers unterwegs, ein strafbares Verhalten lag nicht vor. Obwohl es sich hierbei um einen "Fehlalarm" handelte, hat die Dame alles richtig gemacht: die Haustür nicht geöffnet und die Polizei informiert. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang weiterhin zu Vorsicht an der Haustür: Lassen Sie keine unbekannten Personen ungeprüft in Ihre Wohnung oder Ihr Haus und öffnen Sie die Tür möglichst nur mit vorgelegter Sperre oder durch das Fenster. Seriöse Mitarbeiter von Energieversorgern, Handwerksfirmen oder Behörden können sich ausweisen und haben Verständnis dafür, wenn Sie Angaben überprüfen möchten. Vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl - wenn Ihnen eine Situation merkwürdig vorkommt, beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die Polizei. Im Zweifel gilt: Lieber einmal "zu viel" anrufen als einmal zu wenig.

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