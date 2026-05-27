PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wilhelm-Hasselmann-Straße in Celle ist gestern ein 25 Jahre Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich dieser mit einem 27 Jahre alten Bekannten längere Zeit in der Feldmark in der Nähe der Wilhelm-Hasselmann-Straße auf. Gegen 20:45 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zwischen den beiden zu einem verbalen Streit, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung in Höhe der Straße "Ringelhorst" mündete. Hierbei verletzte der 27-Jährige den zwei Jahre jüngeren mit einem Messer im Bauchbereich. Ein weiterer Bekannter der Beiden rief daraufhin die Polizei. Der genaue Tathergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst, wurde im Rahmen der Fahndung aber wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da er offensichtlich deutlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 12:43

    POL-CE: Falscher Alarm - trotzdem alles richtig gemacht

    Celle (ots) - Eine Anwohnerin in der Straße "Breite Straße" in Celle hat sich gestern Mittag bei der Polizei Celle gemeldet und mitgeteilt, dass soeben zwei Männer bei ihr geklingelt haben. Sie gaben sich als Mitarbeiter eines auswärtigen Energieversorgers aus und wollten das Haus betreten. Der Dame kam das merkwürdig vor, sie ließ die Haustür zu, schickte die Männer weg und informierte die Polizei. Die ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 12:20

    POL-CE: Mehrere Sachbeschädigungen

    Celle (ots) - Gestern Morgen ist es in der Straße "Blumlage" in Celle zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte zunächst gegen 10 Uhr den Selbstbedienungsterminal einer Bank genutzt. Hier geriet es aus bislang unbekannten Gründen in Rage, schlug auf den Automaten ein und warf ein Schild um. Dann setzte er seinen Weg auf der Straße "Blumlage" in Richtung Innenstadt fort. Dabei trat er ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:50

    POL-CE: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

    Oppershausen (ots) - Am Sonntag, 24.05.2026 ist es in Oppershausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine Frau befuhr mit ihrem PKW gegen 18 Uhr den Allerwiesenweg in Oppershausen. An der Einmündung der Oppershäuser Straße bog sie nach rechts ab. Hierbei missachtete sie einen 37-Jährigen, der mit seinem Opel aus der Oppershäuser Straße nach links in den Allerwiesenweg abbiegen wollte und touchierte dabei mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren