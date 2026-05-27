Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Celle (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Wilhelm-Hasselmann-Straße in Celle ist gestern ein 25 Jahre Mann schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich dieser mit einem 27 Jahre alten Bekannten längere Zeit in der Feldmark in der Nähe der Wilhelm-Hasselmann-Straße auf. Gegen 20:45 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zwischen den beiden zu einem verbalen Streit, der im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung in Höhe der Straße "Ringelhorst" mündete. Hierbei verletzte der 27-Jährige den zwei Jahre jüngeren mit einem Messer im Bauchbereich. Ein weiterer Bekannter der Beiden rief daraufhin die Polizei. Der genaue Tathergang ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst, wurde im Rahmen der Fahndung aber wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Da er offensichtlich deutlich alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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