Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub

Langlingen (ots)

Am Mittwochabend (27.05.2026) ist es in Langlingen zu einem Raub gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein Unbekannter gegen 18:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße an das Auto eines 24-Jährigen Mitarbeiter des Supermarktes heran und verlangte von diesem die Herausgabe eines Beutels. Dabei zeigte er dem jungen Mann einen waffenähnlichen Gegenstand, den er an seinem Körper trug. In dem Beutel befand sich Bargeld. Der 24-Jährige händigte den Beutel an den Unbekannten aus, anschließend informierte er den Marktleiter und die Polizei. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, nähere Details zum Tathergang können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht mitgeteilt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 185 cm großen, 30-40 Jahre alten Mann mit normaler Statur und dunkler Kleidung. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Nach der Tat entfernte sich der Täter zu Fuß. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer05141-2770 in Verbindung zu setzen.

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