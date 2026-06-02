Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tatverdächtiger nach schwerem räuberischem Diebstahl festgenommen (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht des schweren räuberischen Diebstahls ist am Samstagnachmittag, 30.05.2026 in Albstadt - Ebingen ein 40-Jähriger von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Balingen zufolge soll der 40-Jährige gegen 16.30 Uhr in einem Drogeriegeschäft in der Straße Kirchgraben mehrere Parfüme im Wert von insgesamt über tausend Euro entwendet haben. Anschließend stellten sich zwei Mitarbeiter nach erfolgter Ansprache dem Beschuldigten in den Weg. Hierbei drückte sich dieser mit körperlicher Gewalt vorbei, ließ die Tasche mit dem Diebesgut fallen und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Im Rahmend der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige durch Polizeibeamte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen konnte ein weiteres entwendetes Parfüm sowie ein Taschenmesser aufgefunden werden.

Der 40-Jährige, der die rumänische Staatsangehörigkeit besitzt, wurde am Folgetag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (nf)

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