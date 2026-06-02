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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall, Gasleitung beschädigt

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Marquardtstraße / Urbanstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Eine 40-Jährige war gegen 8.25 Uhr mit ihrer Mercedes E-Klasse auf der Marquardtstraße unterwegs. An der Einmündung zur Urbanstraße fuhr sie aus noch ungeklärter Ursache geradeaus weiter über die Einmündung. Dort überfuhr sie zunächst einen größeren Zierstein, wodurch ihr Wagen angehoben und in der Folge frontal gegen einen dahinterstehenden Baum prallte. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Höhe der Schäden an Baum und Zierstein liegen noch keine Informationen vor. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst nicht bekannt war, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Gasleitung beschädigt

Eine beschädigte Gasleitung hat am Dienstagvormittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Herdweg, im Ortsteil Entringen geführt. Gegen zehn Uhr war dort bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, wurden die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses vorsorglichen evakuiert und das Leck zusammen mit Mitarbeitern des Energieversorgers abgedichtet. Nach Messungen der Feuerwehr konnte eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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