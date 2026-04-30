Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Kinder in der Wilhelma von unbekannter Person verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen am Sonntag (26.04.2026) und Mittwoch (29.04.2026) jeweils ein dreijähriges und ein sechsjähriges Kind in der Wilhelma verletzt haben. Das dreijährige Kind befand sich am Sonntag gegen 10.15 Uhr auf dem Arm seiner Mutter im Dunkelbereich des Terra Australis. Das Kind schrie plötzlich auf und die Mutter entdeckte eine kleine Wunde am Bein ihrer Tochter. Auch der Sechsjährige war am Mittwoch gegen 14.15 Uhr mit seiner Familie in diesem Dunkelbereich. Auch der Sechsjährige schrie plötzlich auf und erlitt eine kleine Wunde am Rücken. Eine Absuche nach etwas Scharfkantigem im Dunkelbereich verlief negativ, sodass nicht auszuschließen ist, dass die Verletzungen mutwillig zugefügt wurden. Die beiden Kinder wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt. Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

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