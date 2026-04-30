PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Betreiber eines illegalen Streamingportals festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben nach umfangreichen Ermittlungen am Freitag (24.04.2026) einen 39 Jahre alten Mann mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft festgenommen, der ein illegales IPTV-Netzwerk für bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Im Rahmen der Durchsuchung wurden außerdem umfangreiche Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von über 800.000 Euro sichergestellt.

Der Beschuldigte konnte durch Kräfte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart bei der Einreise aus der Türkei am Freitagmorgen festgenommen werden, nachdem das Amtsgericht Stuttgart zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung in zwei tatmehrheitlichen Fällen erlassen hat. Der Beschuldigte wurde nach der Haftrichtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zeitgleich fanden Maßnahmen bei Mittätern und an möglichen Hinwendungsorten in Düsseldorf, Nürnberg und Borkum statt. Dort wurden ebenfalls Beweismittel aufgefunden und Vermögenswerte in derzeit noch unbekannter Höhe gesichert. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 16:43

    POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ermittlungen in der EG Titan - Polizei sucht mit Lichtbildern nach Besitzern von Schmuck, Taschen und Wertgegenständen

    -Stuttgart / -Vaslui (ots) - Die Polizei sucht mit Echtbildern nach den Besitzern von Schmuck, Taschen und anderen Wertgegenständen, die im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Titan beschlagnahmt wurden. Die Gegenstände wurden im Rahmen von Festnahmen im Februar in Rumänien (siehe Pressemitteilung ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 15:43

    POL-S: Wohnungsbrand

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch (29.04.2026) in einem Wohnhaus an der Unterländer Straße ein Feuer ausgebrochen. Passanten alarmierten gegen 10.30 Uhr die Einsatzkräfte, weil Rauch aus dem Wohnhaus drang. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich niemand. Die Wohnung bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Die Schadenshöhe kann ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 15:18

    POL-S: Beim Abbiegen mit Roller zusammengestoßen - Zwei Verletzte

    Stuttgart-West: (ots) - Bei einem Unfall an der Rotebühlstraße Ecke Schwabstraße haben sich am Dienstag (28.04.2026) ein 26-jähriger Rollerfahrer schwere und seine 26-jährige Sozia leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44-Jähriger war mit seinem Ford gegen 13.00 Uhr in der Rotebühlstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Schwabstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren