Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Betreiber eines illegalen Streamingportals festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben nach umfangreichen Ermittlungen am Freitag (24.04.2026) einen 39 Jahre alten Mann mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft festgenommen, der ein illegales IPTV-Netzwerk für bis zu 60.000 Kunden betrieben haben soll. Im Rahmen der Durchsuchung wurden außerdem umfangreiche Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von über 800.000 Euro sichergestellt.

Der Beschuldigte konnte durch Kräfte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart bei der Einreise aus der Türkei am Freitagmorgen festgenommen werden, nachdem das Amtsgericht Stuttgart zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl wegen gewerbsmäßiger unerlaubter Verwertung in zwei tatmehrheitlichen Fällen erlassen hat. Der Beschuldigte wurde nach der Haftrichtervorführung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zeitgleich fanden Maßnahmen bei Mittätern und an möglichen Hinwendungsorten in Düsseldorf, Nürnberg und Borkum statt. Dort wurden ebenfalls Beweismittel aufgefunden und Vermögenswerte in derzeit noch unbekannter Höhe gesichert. Die Ermittlungen zu weiteren Mittätern dauern an.

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