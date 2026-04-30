POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch (29.04.2026) in einem Wohnhaus an der Unterländer Straße ein Feuer ausgebrochen. Passanten alarmierten gegen 10.30 Uhr die Einsatzkräfte, weil Rauch aus dem Wohnhaus drang. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich niemand. Die Wohnung bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Die Schadenshöhe kann ...

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