POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)
Unbekannte sind am Dienstag (28.04.2026) in eine Wohnung am Prießnitzweg eingebrochen. Die Diebe verschafften sich zwischen 07.00 Uhr und 09.45 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung des Mehrfamilienhauses. Sie öffneten diverse Schränke und Kommoden. Was genau gestohlen wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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