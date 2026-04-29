Feuerwehr Greven

FW-Greven: Waldbrand sorgt für Großeinsatz.

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Greven (ots)

Der Feuerwehr Greven wurden am Dienstag, 28.04.2026, um 17:10 Uhr zu einem Kleinbrand in einem Waldstück an der Fuestruper Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden zwei Brandstellen mit einer Gesamtfläche von ca. 200 qm gesichtet. Daraufhin wurden umgehend weitere Einsatzkräfte mit dem Stichwort "Waldbrand" alarmiert.

Durch die Feuerwehr wurde unverzüglich eine Brandbekämpfung mit vier Strahlrohren eingeleitet, um eine Brandausbreitung auf die Vegetation zu verhindern und den Brand zu löschen. Parallel wurden wasserführende Großfahrzeuge zu Einsatzstelle beordert, um die Löschwasserversorgung zu sichern. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurden die Brandstellen mit Wärmebildkameras kontrolliert und im Nachgang eine Brandwache gestellt.

Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 19:30 Uhr beendet.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

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