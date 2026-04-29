Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ermittlungen in der EG Titan - Polizei sucht mit Lichtbildern nach Besitzern von Schmuck, Taschen und Wertgegenständen

-Stuttgart / -Vaslui (ots)

Die Polizei sucht mit Echtbildern nach den Besitzern von Schmuck, Taschen und anderen Wertgegenständen, die im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Titan beschlagnahmt wurden. Die Gegenstände wurden im Rahmen von Festnahmen im Februar in Rumänien (siehe Pressemitteilung unter https://t1p.de/rpipx) bei den Durchsuchungen der Wohnungen verschiedener Tatverdächtiger beschlagnahmt. Ermittlungen führten bislang nicht zu den Besitzern des Schmucks. Lichtbilder sind unter folgendem Link abrufbar https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-ro-sichergestellte-gegenstaende/ Die Besitzer oder Personen, die Hinweise zu den Besitzern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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