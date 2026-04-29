Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Personenkontrolle mutmaßlich Widerstand geleistet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (18.04.2026) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Polizeibeamte beleidigt und anschließend Widerstand geleistet zu haben. Der 30-Jährige soll gegen 16.45 Uhr im Vorbeigehen die Beamten in der Klett-Passage beleidigt haben. Bei der anschließenden Kontrolle soll er Widerstand geleistet haben. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen, insbesondere Personen, welche die Situation gefilmt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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