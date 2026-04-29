Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerverletzter Rollerfahrer

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 58-Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Dienstagabend (28.04.2026) bei einem Unfall an der Straße Am Wolfersberg schwere, Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Wolfersberg Richtung Hallschlag. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Auto einer 28-Jährigen Frau zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass kurzzeitig Lebensgefahr bestand. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rollerfahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 26.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

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