PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwerverletzter Rollerfahrer

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 58-Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Dienstagabend (28.04.2026) bei einem Unfall an der Straße Am Wolfersberg schwere, Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige fuhr gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Wolfersberg Richtung Hallschlag. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Auto einer 28-Jährigen Frau zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Rollerfahrer so schwer, dass kurzzeitig Lebensgefahr bestand. Rettungskräfte brachten ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rollerfahrer stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und musste eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 26.000 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 11:05

    POL-S: Papiermüllcontainer in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache sind am Dienstagmorgen (28.04.2026) Papiermüllcontainer an der Leuschnerstraße in Brand geraten. Eine Zeugin meldete gegen 11.45 Uhr mehrere brennende Papiermüllcontainer. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen mehrere der 1.100 Liter Container in Vollbrand und das Feuer hatte bereits die angrenzende Hausfassade bis zum siebten Obergeschoss beschädigt. Zu ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 11:00

    POL-S: Beim Abbiegen mit Roller zusammengestoßen - Zwei Verletzte

    Stuttgart-West: (ots) - Bei einem Unfall an der Rotebühlstraße Ecke Schwabstraße haben sich ein 26-jähriger Rollerfahrer schwere und seine 26-jährige Sozia leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44-Jähriger war mit seinem Ford gegen 13.00 Uhr in der Rotebühlstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Schwabstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren