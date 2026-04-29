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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: "Cop Day" für Jugendliche

Stuttgart (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart veranstaltet am Mittwoch (27.05.2026) einen "Cop Day" für Jugendliche. Die Veranstaltung findet von 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr während der Pfingstferien im Polizeipräsidium Stuttgart statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für den Polizeiberuf interessieren. Die Teilnehmer haben an diesem Tag die Möglichkeit, den Polizeialltag aus der Nähe kennenzulernen und mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. An verschiedenen interaktiven Stationen erhalten sie spannende Einblicke in unterschiedliche Aufgabenbereiche der Polizei. Darüber hinaus können sie sich bei praktischen Übungen selbst ausprobieren und so einen realistischen Eindruck vom Beruf gewinnen. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die in Stuttgart wohnen oder dort eine Schule besuchen. Für die Teilnahme ist eine kurze Bewerbung erforderlich. Interessierte werden gebeten, den Bewerbungsbogen auf der Website unter sohub.io/ep4h auszufüllen und per E-Mail an stuttgart.berufsinfo@polizei.bwl.de zu senden. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine frühzeitige Bewerbung empfohlen. Veranstaltungsort ist das Polizeipräsidium Stuttgart, Hahnemannstraße 1.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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