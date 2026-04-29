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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen mit Roller zusammengestoßen - Zwei Verletzte

Stuttgart-West: (ots)

Bei einem Unfall an der Rotebühlstraße Ecke Schwabstraße haben sich am Dienstag (28.04.2026) ein 26-jähriger Rollerfahrer schwere und seine 26-jährige Sozia leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44-Jähriger war mit seinem Ford gegen 13.00 Uhr in der Rotebühlstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Schwabstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem entgegenkommenden 26-Jährigen zusammen, der mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Innenstadt fuhr. Rettungskräfte verbrachten die beiden Verletzten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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