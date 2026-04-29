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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwoch (29.04.2026) in einem Wohnhaus an der Unterländer Straße ein Feuer ausgebrochen. Passanten alarmierten gegen 10.30 Uhr die Einsatzkräfte, weil Rauch aus dem Wohnhaus drang. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Feuer in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich niemand. Die Wohnung bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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