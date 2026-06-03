Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung mit Verletzten, Unfälle

Reutlingen (ots)

Gefährliche Körperverletzung (Zeugenaufruf)

Nach einem 36-jährigen Mann, fahndet das Kriminalkommissariat Reutlingen nach einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend in einer städtischen Unterkunft in Reutlingen ereignet haben soll. Gegen 20.45 Uhr hatten sich der 38-jährige Wohnungsinhaber mit zwei 30 und 32 Jahre alten Bekannten in seiner Wohnung aufgehalten, als der 36-Jährige hinzukam und sich sofort aggressiv verhalten haben soll. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung und zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 36-Jährige die Anwesenden zunächst mit einem Messergriff traktiert haben soll. Im weiteren Verlauf soll er dem Gastgeber mit dem Messer mehrere Schnittverletzungen zufügt haben, bevor er die Flucht ergriff. Während die beiden Jüngeren leicht verletzt wurden, erlitt der 38-Jährige so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operativ behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand aber nicht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem 36-Jährigen verliefen bislang ergebnislos. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, wird als etwa 170 cm groß und kräftig beschrieben. Er hat kurz geschorene Haare, eine auffällige Tätowierung auf der Wange und weitere Tätowierungen an den Armen. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunkelgrauen, kurzen Hose. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen, Telefon 07121/942-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Engstingen (RT): Überholmanöver endet im Unfall

Auf der L387 hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Ford Transit-Fahrerin mit einem Linienbus kollidiert ist. Die 41 Jahre alte Frau war gegen 18.35 Uhr hinter einem Linienbus in Richtung Engstingen unterwegs, als sie trotz Gegenverkehrs zum Überholen ausscherte. Eine 29-jährige Frau, welche mit ihrem VW Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs war musste daraufhin nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Als die Ford Transit-Fahrerin auf gleicher Höhe mit dem Linienbus war, zog sie nach rechts, um ebenfalls den Frontalzusammenstoß zu verhindern und kollidierte dabei mit dem Bus. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der 41-Jährigen noch vor Ort beschlagnahmt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. (nf)

Esslingen (ES): Auto landet auf dem Dach

Auf dem Autodach endete die Fahrt eines Mini in der Nacht zum Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in der Schurwaldstraße. Die 20-jährige Fahrerin war gegen 1.55 Uhr mit ihrem Mini in Richtung Kronenstraße unterwegs. Als sie aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links auf der Fahrbahn fuhr und dies bemerkte, geriet ihr Fahrzeug beim Gegenlenken ins Schleudern. Hierbei touchierte sie einen geparkten Ford Fiesta am rechten Fahrbahnrand. In Folge geriet der Mini in Schräglage und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Ford Fiesta wiederum wurde durch den Aufprall auf den vor ihm parkenden VW Transporter geschoben. Die junge Frau verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. An ihrem Mini, welcher durch einen Abschleppdienst geborgen wurde, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von rund 20.000 Euro. Die Sachschäden an den anderen beiden Fahrzeugen werden auf mehrere tausend Euro geschätzt. (nf)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 32 erlitten. Der 19-Jährige befuhr kurz vor sieben Uhr mit einem Mercedes-Benz GLC die Bundesstraße von Schlatt herkommend in Richtung Rangendingen. Auf Höhe eines Waldstücks kreuzte dem Pkw-Lenker seinen Angaben nach ein Tier die Fahrbahn. Diesem wich er aus und kam mit seinem Auto auf die Leitplanke. Auf dieser rutschte er im Anschluss mehrere Meter entlang, fuhr dann eine Böschung hinunter und streifte einen Baum. Letztendlich überschlug sich der Wagen und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall platzte die Ölwanne an seinem Mercedes, so dass eine größere Menge Öl auslief. Mitarbeiter des Landratsamtes sowie der Straßenmeisterei kamen daraufhin an die Unfallstelle. Weiterhin rückte die Feuerwehr mit einem größeren Kräfteaufgebot aus. An dem Mercedes war wirtschaftlicher Totalschaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens an der Leitplanke liegen ebenfalls noch keine Erkenntnisse vor. Während der Unfallaufnahme musste die B 32 zeitweise voll gesperrt werden. (ms)

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