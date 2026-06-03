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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Gomadingen (RT): Unfall mit verletzter Person

Ihren Führerschein musste eine 60-Jährige abgeben, die bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leicht verletzt wurde. Die Frau war gegen 11.15 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Landstraße zwischen Offenhausen und Kohlstetten unterwegs. Hierbei kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kollidierte sie mit einem Leitpfosten und kam schließlich im Straßengaben zum Stehen. Ihr Fahrzeug musste aufgrund der Beschädigungen und der ausgelösten Airbags abgeschleppt werden. Durch die Beamten wurde bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb bei ihr in Folge eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ebenfalls beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der 60-Jährigen. (nf)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der sich am Mittwochmittag auf einer Treppe am Parkhaus beim Bernhäuser Bahnhof in der Filderbahnstraße entblößt haben soll, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Gegen 12.50 Uhr war der dort Mann aufgefallen, weil er auf der frei einsehbaren Treppe onaniert haben soll. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Der Mann soll dunkelblaue Arbeitskleidung mit roter Aufschrift und eine vorne spitz zulaufende Mütze getragen haben. Er war mit einem Fahrrad unterwegs, an dem mehrere Tüten befestigt gewesen sein sollen. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Rückfragen bitte an:

Nina Frech (nf), Telefon 07121/942-1115

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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