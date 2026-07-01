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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Ein 59-Jähriger aus Pulheim verletzte sich am Dienstag (30. Juni) um 12:20 Uhr schwer, als er mit seinem Pedelec stürzte. Der Pulheimer befuhr mit einem weiteren Pedelec-Fahrer die Großberghauser Straße in Hückeswagen in Fahrtrichtung Hückeswagen Zentrum. Auf der abschüssigen Straße kam er aus bislang noch ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Krankenwagen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500, - Euro.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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