PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern, gegen 11.50 Uhr in der Neuhäuser Straße. Ein 77-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Straße aus Richtung Hauptstraße kommend und beabsichtigte nach links in die Thomas-Mann-Straße einzubiegen. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Fahrrad des Mannes, sodass dieser zu Fall kam und verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment SON handeln, welcher in Richtung Katzhütte fuhr. Möglicherweise wurde der Pkw von einer blonden Frau im geschätzten Alter zwischen 40 und 50 Jahren gefahren. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0177676/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Eisenach (ots) - Zwei Fahrzeuge waren gestern Abend aufgrund eines Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Mercedes von der Clemdastraße in Richtung Querstraße. Im Kreuzungsbereich Theaterplatz/Sophienstraße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Fahrer eines VW. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um die Fahrzeuge zu bergen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Die Polizei führte gestern Verkehrskontrollen in der Stielerstraße durch. Dabei kontrollierten die Beamten eine 37-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Bei der 37 Jahre alten Frau wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren