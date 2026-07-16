Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern, gegen 11.50 Uhr in der Neuhäuser Straße. Ein 77-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Straße aus Richtung Hauptstraße kommend und beabsichtigte nach links in die Thomas-Mann-Straße einzubiegen. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Fahrrad des Mannes, sodass dieser zu Fall kam und verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Kleinwagen mit dem Kennzeichenfragment SON handeln, welcher in Richtung Katzhütte fuhr. Möglicherweise wurde der Pkw von einer blonden Frau im geschätzten Alter zwischen 40 und 50 Jahren gefahren. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0177676/2026) entgegen. (jd)

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