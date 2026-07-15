PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Wartburgkreis (ots)

Ein bislang unbekannt gebliebener Mann eignete sich mehrfach widerrechtlich Bankkarten fremder Personen an. Der Unbekannte begab sich anschließend zu Geldausgabeautomaten und tätigte Bargeldabhebungen in Höhe von mehreren Tausend Euro, unter anderem in Eisenach und Gerstungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Mann oder dessen Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0117891/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

    Eisenach (ots) - Zwei Fahrzeuge waren gestern Abend aufgrund eines Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit. Ein 24-Jähriger fuhr mit einem Mercedes von der Clemdastraße in Richtung Querstraße. Im Kreuzungsbereich Theaterplatz/Sophienstraße übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Fahrer eines VW. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz um die Fahrzeuge zu bergen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Die Polizei führte gestern Verkehrskontrollen in der Stielerstraße durch. Dabei kontrollierten die Beamten eine 37-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Bei der 37 Jahre alten Frau wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Marksuhl (Wartburgkreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern, gegen 16.50 Uhr auf der L1023. Eine 69-jährige Fahrerin eines Suzuki fuhr von Marksuhl in Richtung Lindighof und beabsichtigte an einem vorausfahrenden Lkw vorbeizugelangen. Dabei kollidierte die Fahrzeugführerin mit einem entgegenkommenden Ford, welcher von einem 59-Jährigen gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren