Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wartburgkreis (ots)

Ein bislang unbekannt gebliebener Mann eignete sich mehrfach widerrechtlich Bankkarten fremder Personen an. Der Unbekannte begab sich anschließend zu Geldausgabeautomaten und tätigte Bargeldabhebungen in Höhe von mehreren Tausend Euro, unter anderem in Eisenach und Gerstungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Mann oder dessen Aufenthaltsort geben können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0117891/2026 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell