Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Osterwochenende am Nürburgring: Zahlreiche Kontrollen für mehr Sicherheit

Nürburgring / Region (ots)

Im Rahmen zweitägiger Schwerpunktkontrollen hat die Polizei rund um den Nürburgring verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Einsätze war es, insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit unzulässigen technischen Veränderungen, überhöhter Geschwindigkeit sowie dem Verursachen unnötigen Lärms zu ahnden.

Im Verlauf der Maßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere hundert Fahrzeuge. In zahlreichen Fällen wurden Verstöße festgestellt. Dazu gehörten unter anderem unzulässige Umbauten, Manipulationen an Abgasanlagen sowie erhebliche Mängel an der Verkehrssicherheit.

Die Polizei leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In mehreren Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, da die Fahrzeuge nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen oder die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet war.

Darüber hinaus wurden zwei Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen hat die Polizei an verschiedenen Messstellen rund um den Nürburgring Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu überprüfen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 43 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die betroffenen Fahrzeugführer überschritten die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit teils deutlich und müssen nun mit entsprechenden Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren rechnen.

Ein besonderes Augenmerk lag weiterhin auf die Einhaltung der Vorschrift des §30 StVO. Demnach ist es untersagt, bei der Benutzung von Fahrzeugen unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigungen zu verursachen. Dazu zählen unter anderem übermäßiges Beschleunigen, unnötiges Hochdrehen des Motors sowie das Verursachen von lauten Fehlzündungen. Festgestellte Verstöße wurden durch die eingesetzten Beamten konsequent geahndet. Dabei wurden insbesondere in den Abendstunden zahlreiche Verstöße festgestellt. Gegen die betreffenden Fahrzeugführer wurden zudem Platzverweise ausgesprochen.

Bei insgesamt 25 ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden Sicherheitsleistungen vor Ort einbehalten.

Gerade erhöhter Lärm belastet die Menschen in der Region rund um den Nürburgring erheblich. Die Polizei Adenau reagiert hiermit auf eine Initiative von mehreren Anwohnern und deren fortlaufenden Beschwerden im Hinblick auf die derzeitige Verkehrssituation am Nürburgring.

Die Polizei kündigte an, die Kontrollen auch künftig fortzuführen.

Abschließend hierzu appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, sich rücksichtsvoll zu verhalten und unnötigen Lärm zu vermeiden.

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