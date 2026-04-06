PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Osterwochenende am Nürburgring: Zahlreiche Kontrollen für mehr Sicherheit

Nürburgring / Region (ots)

Im Rahmen zweitägiger Schwerpunktkontrollen hat die Polizei rund um den Nürburgring verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. Ziel der Einsätze war es, insbesondere Verstöße im Zusammenhang mit unzulässigen technischen Veränderungen, überhöhter Geschwindigkeit sowie dem Verursachen unnötigen Lärms zu ahnden.

Im Verlauf der Maßnahmen kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere hundert Fahrzeuge. In zahlreichen Fällen wurden Verstöße festgestellt. Dazu gehörten unter anderem unzulässige Umbauten, Manipulationen an Abgasanlagen sowie erhebliche Mängel an der Verkehrssicherheit.

Die Polizei leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. In mehreren Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, da die Fahrzeuge nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen oder die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet war.

Darüber hinaus wurden zwei Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Im Rahmen mehrerer Verkehrskontrollen hat die Polizei an verschiedenen Messstellen rund um den Nürburgring Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten zu überprüfen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen.

Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 43 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die betroffenen Fahrzeugführer überschritten die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit teils deutlich und müssen nun mit entsprechenden Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren rechnen.

Ein besonderes Augenmerk lag weiterhin auf die Einhaltung der Vorschrift des §30 StVO. Demnach ist es untersagt, bei der Benutzung von Fahrzeugen unnötigen Lärm oder vermeidbare Abgasbelästigungen zu verursachen. Dazu zählen unter anderem übermäßiges Beschleunigen, unnötiges Hochdrehen des Motors sowie das Verursachen von lauten Fehlzündungen. Festgestellte Verstöße wurden durch die eingesetzten Beamten konsequent geahndet. Dabei wurden insbesondere in den Abendstunden zahlreiche Verstöße festgestellt. Gegen die betreffenden Fahrzeugführer wurden zudem Platzverweise ausgesprochen.

Bei insgesamt 25 ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden Sicherheitsleistungen vor Ort einbehalten.

Gerade erhöhter Lärm belastet die Menschen in der Region rund um den Nürburgring erheblich. Die Polizei Adenau reagiert hiermit auf eine Initiative von mehreren Anwohnern und deren fortlaufenden Beschwerden im Hinblick auf die derzeitige Verkehrssituation am Nürburgring.

Die Polizei kündigte an, die Kontrollen auch künftig fortzuführen.

Abschließend hierzu appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, sich rücksichtsvoll zu verhalten und unnötigen Lärm zu vermeiden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
S. Güß, PK
Telefon: 02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 21:16

    POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Adenau

    Adenau (ots) - Am 02.04.2026 kam es um ca. 19:25 Uhr in Adenau im Bereich des Blumengeschäftes Böder zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein Transporter umfuhr rechtsseitig geparkte Fahrzeuge, als diesem ein Wohnmobil aus Richtung Nürburgring entgegenkam. Noch bevor der Transporter einscheren konnte, kam es zu einer Berührung der Außenspiegel, da das Wohnmobil nicht abbremste. Der Transporter hielt bei der ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 01:50

    POL-PDMY: Brand einer Holzhütte

    Eulgem (ots) - Am Donnerstag, 2. April 2026, gegen 00:21 Uhr wurde in Eulgem, In der Pfad, ein Vollbrand einer Hütte hinter einem Haus gemeldet. Anwohner haben das Feuer bemerkt und gemeldet. Durch die Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Die Holzhütte wurde völlig zerstört. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache steht derzeit nicht fest. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Einsatz war die FFW Eulgem, Kaisersesch und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren