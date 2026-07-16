LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 69-jährige Fahrerin eines Ford fuhr gestern Mittag auf der L1144 von Pennewitz in Richtung Herschdorf. Die Frau kam mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Richtungstafel. Am Ford entstand Sachschaden, sodass dieser abgeschleppt werden musste. Die Frau wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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