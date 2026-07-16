LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Einen in der Alexander-Winckler-Straße geparkten Mercedes beschädigten Unbekannte, indem sie den Lack des Fahrzeuges zerkratzten. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Die Tat wurde am 14. Juli, in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 22.15 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0177959/2026) entgegen. (jd)
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